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        "Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı", Fethiye'de başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden "Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali" kapsamında iki gün sürecek "Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:26
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        "Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı", Fethiye'de başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden "Uluslararası Fethiye 4. Spor Festivali" kapsamında iki gün sürecek "Rowing Beach Kürek Sprint Yarışı" başladı.

        Spor festivalinin üçüncü haftasında gerçekleştirilen kürek yarışlarının ilk gününde sporcular, kıyasıya mücadele etti.

        Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan "rowing beach sprint" yarışına 4 farklı şehirden 170 sporcu katıldı.

        Bazı yarışların startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş verdi.

        Fethiye'de ekim ayının spor etkinlikleriyle geçtiğini belirten Ertaş, sporla ilçenin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise yarışların geçen yıl Türkiye'de ilk kez Fethiye'de yapıldığını aktararak, yarışları sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Yarışlar, ilçede iki gün devam edecek.

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