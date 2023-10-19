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        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:24
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        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, çeşitli gösterilerle devam ediyor.

        Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşüt açarak denize indi. Denize inen pilotlar, sahil güvenlik ekipleri ve görevliler tarafından bota alınarak karaya çıkarıldı.

        Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yas nedeniyle festival kapsamında gerçekleşecek konserler iptal edildi.

        Festival 22 Ekim'de sona erecek.

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