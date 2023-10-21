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        Kültür ve spor turizmine ağırlık veren Muğla, 3 milyon turist hedefine yaklaştı

        DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Muğla ve turistik ilçelerinde düzenlenen çok sayıda spor organizasyonu, kültürel etkinlik ve gün yüzüne çıkarılan antik kentlerle, ocak-eylül döneminde şehre gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 977 bin 427'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:07
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        Kültür ve spor turizmine ağırlık veren Muğla, 3 milyon turist hedefine yaklaştı
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        DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Muğla ve turistik ilçelerinde düzenlenen çok sayıda spor organizasyonu, kültürel etkinlik ve gün yüzüne çıkarılan antik kentlerle, ocak-eylül döneminde şehre gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 977 bin 427'ye ulaştı.

        Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Muğla, yerli ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin beğenisini kazanıyor.

        Kente, 15 Ekim'de açıklanan rakamlara göre, 1 Ocak-30 Eylül 2023 arasında 2 milyon 977 bin 427 turist geldi. Turistler arasında 1 milyon 253 bin 679 kişiyle İngilizler yine ilk sırada yer aldı.

        Muğla'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, ulusal ve uluslararası yat yarışları, kano ve kürek şampiyonaları, yelken yarışları, Ölüdeniz hava oyunlarıyla spor turizminin yanı sıra 23 ayrı alanda süren kazı çalışmasıyla çok sayıda antik kent, yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzellikler ile kültürel özellikleri bünyesinde barındıran kentin, turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

        Muğla'yı ziyaret eden turistlerin girişlerini 9 gümrük kapısı ve 2 havaalanından takip ettiklerini belirten Akbıyık, bölgede turizm sezonunun sürdüğünü, kentin sadece deniz, kum ve güneş üçgeninden ibaret olmadığını vurguladı.

        Son yıllarda kentte turizmin daha çok geliştiğini, bu anlamda kültürün yanı sıra spor turizmine ağırlık verildiğini anlatan Akbıyık, "Muğla, ilçeleriyle birlikte turizm sektörünün çok ileride olduğu bir il. Her yönüyle turizmin daha iyi olması için çalışıyoruz. Bugüne kadar bölgemize gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 977 bin 427. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseliş var ve yıl sonuna kadar 3 milyonu geçeceğimizi ümit ediyorum." dedi.

        Vali Akbıyık, kente en fazla İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda ve Polonya'dan ziyaretçi geldiğini kaydetti.

        Bölgeye halen hava yolu ve deniz gümrük kapılarından turist girişlerinin sürdüğünü vurgulayan Akbıyık, yıl sonu itibarıyla, geçen sene Muğla'ya gelen turist sayısını geçeceklerini dile getirdi.

        Turizm sektörü işletmecileri ve acentelerle gelecek yıl yapılacak programlar için çalışma yürütmeye başladıklarına işaret eden Akbıyık, bölgede turizmin 12 aya yayılması için de gerekli adımları attıklarını belirtti.

        Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleriyle de ön planda olduğunu ve her yıl yüzlerce yabancı ziyaretçinin antik kentleri gezdiğini vurgulayan Akbıyık, kentteki hemen hemen tüm ilçelerde kazı çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

        İlde 6 bin yıl öncesi medeniyetlerin izlerini gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Akbıyık, "Kazı çalışmalarında medeniyetlere ait bu izlerin yer üstüne çıkması, sergilenmesiyle turizmi canlandıracağız. Bölgede yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, rafting, kano gibi spor faaliyetleri de yapılıyor. Bunların geliştirilmesiyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı daha da artacak." dedi.

        - "Beklentilerimizin de üzerinde bir turizm sezonu geçiriyoruz"

        Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise beklentilerinin üzerinde bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

        Dalaman Havalimanı dış hatlar terminaline inen yabancı yolcu sayısının eylül sonu itibarıyla 1 milyon 575 bin olduğuna, Muğla'ya gelen turist sayısının ise 3 milyona yaklaştığına işaret eden Ayhan, şöyle konuştu:

        "Turizmde yapılan tanıtım çalışmalarının geri dönüşlerinden memnuniyet duyuyoruz. 2024 yılı için tanıtım programımıza da aynı şekilde yabancı pazara ağırlık vererek devam edeceğiz. Kasımda Londra'da gerçekleşecek WTM İngiltere Turizm Fuarı ile başlayıp, Polonya, Danimarka ve Almanya'da düzenlenecek turizm fuarlarında yer alacağız. Hedefimiz 2024 yılında turizmde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek."

        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da esnafın 2023'te, turizm konusunda çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Tanıtım çalışmalarının da etkisiyle turist sayısında artış yaşandığını belirten Ayyıldız, bölgede turizm sezonunun da uzadığını, kasım sonuna kadar ziyaretçileri ağırlayacaklarını, bunun da önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

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