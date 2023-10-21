23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gösterilerle devam etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gösterilerle devam etti.
Fethiye Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin dördüncü gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.
Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler, aksiyon kameralarınca kaydedildi.
Festival, yarın sona erecek.