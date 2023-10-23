Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yetiştirilen nar yurt dışında alıcı buluyor

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hasadına başlanan ve 70 bin ton rekolte beklenen nar, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yetiştirilen nar yurt dışında alıcı buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da hasadına başlanan ve 70 bin ton rekolte beklenen nar, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da talep görüyor.

        Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerindeki bahçelerde sabah saatlerinde toplanan narlar, titizlikle sepetlere konuluyor. Daha sonra kasalara boşaltılan ürünler, traktöre yükleniyor.

        Paketleme ve işleme tesisine götürülen ürünler, kalite ve çeşitlerine göre ayrılıp ihracat için hazırlanıyor. Ardından tırlara yüklenen narların bir kısmı iç ve dış piyasa gönderiliyor, bir kısmı ise sıkılarak veya nar ekşisi yapılarak satışa sunuluyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, "Muğla'da 22 bin 771 dekar alana dikili 1,5 milyon nar ağacımız var. Yıllık ortalama 70 bin ton nar hasadı yapılıyor ve bunun üçte biri ihracata gönderiliyor. Nar ekonomik değeri oldukça yüksek bir ürün." dedi.

        "Ege'nin narenciye bahçesi" olarak anılan Muğla ve ilçelerinde yıllık ortalama 270 bin ton narenciye hasadı yapıldığını belirten Saylak, yetiştirilen limon, portakal ve diğer ürünlerin önemli ihracat kalemleri arasında yer aldığını dile getirdi.

        - İkinci hasat Irak, İran ve Suriye'ye gidecek

        Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise Muğla'nın Ege Bölgesi'nde narenciye ve nar üretiminde aslan payına sahip olduğunu ifade etti.

        Bölgede üreticilerin büyük bölümünün şu anda nar ve limon hasadını bir arada yaptığını belirten Çöllü, "Limonda rekolte geçen yıla göre yüzde 25 civarında arttı. Narda ise geçen yılki kadar ürün bekliyoruz. İlk hasatta toplanan birinci sınıf narlar Rusya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Hollanda'ya gönderiliyor. İkinci hasatta toplanan narlar ise Irak, Suriye ve İran gibi ülkelere gidiyor." diye konuştu.

        İç piyasada İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Balıkesir'e ürün gönderdiklerini anlatan Çöllü, hasadın ay sonuna kadar süreceğini belirtti.

        - "Kilogramını 7 liradan sattık"

        Dalaman'da meyvecilikle geçimini sağlayan Talat Uslu da çocukluktan beri çiftçilik yaptığını ve uzun yıllardır nar üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Narda ilk kesimi yaptıklarını belirten Uslu, "Bahçeden topladığımız narın kilogramını küçük büyük ayrımı yapmadan 7 liradan sattık. Bölgemizde geniş arazilerde nar üretimi yapılıyor. Topladığımız ürünleri tüccarlar aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

        Uslu, bu yıl maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle istedikleri oranda gelir elde edemediklerini dile getirdi.

        Ürünlerinin iç ve dış pazarda alıcı bulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Uslu, fiyatların da istenilen düzeye gelmesiyle üretimin daha da artabileceğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?

        Benzer Haberler

        Muğla'da evler bayrakla donatılacak
        Muğla'da evler bayrakla donatılacak
        Fethiyespor gurbette ilk kez güldü
        Fethiyespor gurbette ilk kez güldü
        Bodrum FK zirvenin ensesinde
        Bodrum FK zirvenin ensesinde
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sona erdi
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sona erdi
        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi
        23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi
        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da 100 kişi ile zeybek ve Solotürk gös...
        Cumhuriyetin 100'üncü yılında Bodrum'da 100 kişi ile zeybek ve Solotürk gös...