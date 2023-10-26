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        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Atatürk'ün sevdiği yemekler kuru fasulye ve pirinç pilavı öğrencilere servis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:12
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        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde Atatürk'ün sevdiği yemekler kuru fasulye ve pirinç pilavı öğrencilere servis edildi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü, kentte farklı etkinliklerde kutlanıyor. Bu kapsamda, Çiftlik İlkokulu'nda Atatürk'ün sevdiği yemekler kuru fasulye ve pirinç pilavı öğle yemeğinde öğrencilere ikram edildi.

        Yemeklerini yiyen öğrenciler sonrasında, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine özel halk oyunları ve müzikli gösteriler sergiledi. Öğrencilerin performansı, velilerden alkış aldı.

        Programa, Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, kurum müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.

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