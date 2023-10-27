Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü'nde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü'nde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, Dalaman Çayı üzerine 89 yıl önce Atatürk'ün emriyle yaptırılan ve o dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi köprü etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Atatürk'ün görmeyi arzuladığı ancak ölümünden önce rahatsızlığı nedeniyle geçmeye fırsat bulamadığı köprüden öğrenciler Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "100 Adımda Atatürk Köprüsü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sarsala Spor Kulübü Rafting takımı sporcuları da balon ve meşalelerle gösteri geçişi yaptı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yakuta, "Bu emanete sahip çıkmak üzere bugün Cumhuriyet Ortaokulu ile program düzenledik. Köprünün tadilatı da restorasyonu da bu sene yapıldı. Böylelikle Ata'mızın emanetine sahip çıkmış olduk. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ise 100 yıl sonra da köprünün ayakta kalması temennisinde bulunarak, bu vesileyle Cumhuriyet'i kutlamaya devam edeceklerini kaydetti.

- Atatürk Köprüsü'nün tarihi

Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayan tarihi Atatürk Köprüsü, Atatürk'ün emri, Başbakan İsmet İnönü'nün Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya'ya talimatıyla yaptırıldı. O dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan köprünün yapımına 1934 yılında başlandı.

Atatürk Köprüsü, 1935'te 170 işçi tarafından 1 yılda Fransız mimarisine uygun olarak, bombeli kemer şeklinde inşa edildi. 4 metre genişliğe, 14 metre yüksekliğe sahip, 3 ayak üzerine kurulan köprü 117 metre uzunluğunda.