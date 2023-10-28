Muğla'da nükleer tıp merkezi yeni cihazlarla hizmete açıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi nükleer tıp merkezi hasta kabulüne başladı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tefrişatı ve cihazları yenilenerek yeni yerinde hasta kabulüne başlayan nükleer tıp merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, merkezin Muğla halkına hayırlı olmasını diledi.

Hastaların artık diğer illere gitmek zorunda kalmayacağını belirten Akbıyık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile sağlıkta dev adımlar atılmaya devam ediyor. Muğla'da bu yatırımlardan hak ettiği payı alıyor. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bu merkez bundan sonra hastalarımıza şifa olsun." dedi.

Akbıyık, tıbbi cihazları ve tefrişatı ile yenilenen nükleer tıp merkezi sayesinde vatandaşların çevre illere gitmeye gerek kalmadan tetkiklerini yaptırabileceğini kaydetti.

Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim ise 29 Ekim 2017 yılında 555 yatak ile hizmet vermeye başlayan hastanenin, sunduğu özellikli hizmetleri ile yatak kapasitesini 660'a ulaştırdığını söyledi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan da yenilenen merkezin dünyanın en ileri cihazları ile donatıldığını, alanında en başarılı hekimlerle kanser hastalarına ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Hastane Onkoloji Merkezinin en önemli ünitelerinden biri olan Nükleer Tıp Merkezinde en ileri teknolojideki kanser tarama cihazı olan PET/CT cihazı, gama kameraları, sintigrafi cihazı ve iyot tedavi merkezi ile hizmet vereceklerini belirten Togan, "Artık teşhis ve tanı tedavisi için Muğla’dan kilometrelerce yol kat ederek başka illere gitmek zorunda kalan onkoloji hastalarımız onkolojik tetkik-tarama cihazlarına ulaşabilmek için ödenen yüksek ücret ve masraflardan da kurtularak merkezimizde ücretsiz tedavi olacaklar." diye konuştu.

Açılışta AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz de konuşma yaptı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra merkezi gezerek hizmete alınan cihazlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda Cumhuriyetin 100’üncü yılı çerçevesinde gerçekleştirilen "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı.