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        Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü

        Muğla'nın Ula ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:28
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        Muğla'da trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi öldü
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        Muğla'nın Ula ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Hörü Pekmezci (70) idaresindeki 48 AS 930 plakalı otomobil, Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Özkan'ın (25) kullandığı 61 TS 631 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Pekmezci ile araçtaki Gönül Akdeniz, Hatice Geriz ile çocuk Alp Akdeniz yaşamını yitirdi.

        Araçlarda sıkışanlar, Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Minibüs sürücüsü ile ağır yaralanan Hacer Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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