Datça'da lise ve ortaokul öğrencilerine ruh sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı Datça ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine ruh sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Datça ilçesinde lise ve ortaokul öğrencilerine ruh sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ekipleri ile Datça Devlet Hastanesinde görevli psikolog Esma İpek Şahin ve beraberindeki sağlık personeli, ilçedeki okullarda orta okul ve lise öğrencilere Dünya Ruh Sağlığı etkinlikleri kapsamında sunum yaptı.

Sunumda stres yönetimi, psikolojik dayanıklılık ve sınav stresinin doğru ve etkin yönetimi hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte ayrıca "Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır!" tema çalışmaları da aktarıldı.