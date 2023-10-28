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        "Marmaris Boat Show" sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:02
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        "Marmaris Boat Show" sona erdi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Boat Show-Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı sona erdi.

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) işbirliğinde Marmaris Belediyesi destekleriyle Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda 25-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona 50 şirket ve 100 marka katıldı.

        MTO Başkanı Mutlu Ayhan, Cumhuriyet'in 100. yılında, denizci bir millet olarak üyeler ve kurumlarla işbirliği içerisinde 4 gün süren bir fuar etkinliğini tamamladıklarını söyledi.

        İlçede 34. kez düzenlenecek uluslararası yarış haftasına destek vermek amacıyla fuarı hayata geçirdiklerini aktaran Ayhan, "Fuarda 50 firma 100 markayla denizcilik sektöründeki yenilikleri paydaşlara sunduk. Katılımcılar ve ziyaretçilerimiz de oldukça memnun ve mutlu. Önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek bu fuarı defalarca yapmak istiyoruz." dedi.

        Fuarın organizatörü, İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya da "Avrupa'nın en büyük Boat Show fuarının temelini Marmaris'te attıklarını" belirterek, ilk kez düzenledikleri fuarın katılımcı ve ziyaretçiler açısından yoğun geçtiğini ve gelecek yıllarda fuarın daha büyümeye devam edeceğini kaydetti.

        Fuarda dört gün boyunca deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarları sergilenirken, fotoğraf sergisi, söyleşi ve oturumlar gerçekleştirildi.

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