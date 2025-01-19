Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-15 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 35-29 üstün ayrıldı.
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