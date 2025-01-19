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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:12
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Kadınlar Hentbol Süper Lig 12. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 35-29 yendi.

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-15 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 35-29 üstün ayrıldı.

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