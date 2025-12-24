Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de, 8 yıldır aranan FETÖ firarisi kardeşine ait kimlikle yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:53
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıldır aranan E.Ö. Fethiye'de yakalandı.

        Yapılan sorguda zanlının, ekiplere kardeşi D.Ö'nün kimliğini ibraz ettiği belirlendi. Zanlının kardeşine "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapıldı.

        Zanlı ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

