Datça'ya yeni kreş projesi hayata geçiriliyor
Muğla'nın Datça ilçesinde yapılacak kreş ihalesinin 5 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve beraberindeki teknik heyet, Datça'da yürütülen yatırımları inceledi.
Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleşen programda, ilçeye kazandırılacak yeni projeler değerlendirildi.
Genel Sekreter Yılmaz, Datça Belediyesi tarafından tahsis edilen arsada kreş inşaatı ihalesinin 5 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.
Heyet ayrıca yol asfaltlama ve altyapı çalışmalarını inceleyerek, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.
