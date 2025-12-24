Datça'da beş çeşmeye "içilemez" uyarısı
Muğla'nın Datça ilçesinde 5 doğal kaynak çeşmesine mikrobiyolojik kirlilik nedeniyle "içilemez" uyarısı asıldı.
Emecik Mahallesindeki çeşmelerden akan suyun tadında farklılık hisseden Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ, durumu yetkililere bildirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce sularda yapılan incelemede mikrobiyolojik kirlilik tespit edildi. MUSKİ tarafından çeşmelere "Bu su içilemez" uyarı levhaları yerleştirildi.
Kirliliğin kaynağına ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.
