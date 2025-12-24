Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da beş çeşmeye "içilemez" uyarısı

        Muğla'nın Datça ilçesinde 5 doğal kaynak çeşmesine mikrobiyolojik kirlilik nedeniyle "içilemez" uyarısı asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da beş çeşmeye "içilemez" uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’nın Datça ilçesinde 5 doğal kaynak çeşmesine mikrobiyolojik kirlilik nedeniyle "içilemez" uyarısı asıldı.

        Emecik Mahallesindeki çeşmelerden akan suyun tadında farklılık hisseden Datça Kumluk Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Hacı Dağ, durumu yetkililere bildirdi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce sularda yapılan incelemede mikrobiyolojik kirlilik tespit edildi. MUSKİ tarafından çeşmelere "Bu su içilemez" uyarı levhaları yerleştirildi.

        Kirliliğin kaynağına ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Datça'ya yeni kreş projesi hayata geçiriliyor
        Datça'ya yeni kreş projesi hayata geçiriliyor
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        MUSKİ, Fethiye'de taşkın riskini ortadan kaldırıyor
        MUSKİ, Fethiye'de taşkın riskini ortadan kaldırıyor
        Büyükşehir sporcuları şampiyonadan 4 madalyayla döndü
        Büyükşehir sporcuları şampiyonadan 4 madalyayla döndü
        Fethiye'de öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkar...
        Fethiye'de öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkar...
        Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı
        Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı