Fethiye'de öğrenci, paspaslanan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı

Okul yönetimi, küçük yaşta sergilenen bilinçli davranışın tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek öğrenciye hediye verdi.

Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Ortaokulu’nda eğitim gören Gülçin Miray Karaman (11), okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını görünce, yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkardı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, okul koridorunda temizlik görevlisinin paspas yaptığını fark ederek yeni silinen alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkaran öğrencinin bu duyarlı davranışı ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.