        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:47
        Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 75 lira ele geçirildi.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

