Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 75 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

