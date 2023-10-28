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        Muğla'da tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denizle buluştu

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile yuvadan yeni çıkan 10 yavru kaplumbağa İztuzu sahilinde denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:14 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:14
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        Muğla'da tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denizle buluştu
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile yuvadan yeni çıkan 10 yavru kaplumbağa İztuzu sahilinde denize bırakıldı.

        Farklı nedenlerle yaralanan Lansinoh, Güzel İzmir, Derin Deniz, Günışığı, Negan, Nimet, Michel, Denizmir, Yonca ve Armoni isimleri verilen deniz kaplumbağalarının tedavileri DEKAMER'de tamamlandı.

        Merkez görevlilerince uydu takip cihazı takılan "Lansinoh" ile 9 yetişkin deniz kaplumbağası ve yuvadan çıkan ancak çeşitli nedenlerle denize ulaşamayan, bakımları merkezde yürütülen 10 yavru kaplumbağa İztuzu sahilinde düzenlenen törenle denize bırakıldı.

        Törenin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, hem tedavi edilen kaplumbağaları hem de yavruları denize bıraktıklarını söyledi.

        Yaratılanı yaradandan dolayı sevdiklerini belirten Akbıyık, "Tabii ki insan vatanı, devleti meydana getiriyor. Bu kaplumbağaları da yaşatıyoruz ki denizler yaşasın, çevremiz yaşasın. İnsanı yaşatacağız, canlıyı yaşatacağız. Dünya yaşasın, devlet yaşasın. 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz. 100. yılda 10 kaplumbağayı denize bıraktık." diye konuştu.

        İztuzu plajının deniz kaplumbağalarını koruma ve rehabilitasyon merkezi haline geldiğini vurgulayan Akbıyık, merkezin aynı zamanda Türkiye'de tek merkez olduğunu dile getirdi.

        DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska ise Cumhuriyet'in 100. yılında 10 yetişkin ve 10 yavru kaplumbağayı doğal ortamına kavuşturduklarını söyledi.

        DEKAMER'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği ve belediyelerle işbirliği içerisinde çalıştığını anlatan Kaska, "Burada deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını yapıyoruz. Bugün de Cumhuriyetimizin anısına 10 kaplumbağayı doğaya göndererek Cumhuriyetimize ve memleketimizin değerlerine bağlılığımızı göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Törene, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, DEKAMER görevlileri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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