Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 00:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Koru Mahallesi'nde, Yahya A, kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A. ile miras paylaşımı nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yahya A, yanında getirdiği tüfekle kardeşi Hasan A. ve yeğeni Atilla A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Atilla A'nın hayatını kaybettiği belirlenirken Hasan A. ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hasan A'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Yahya A'yı yakaladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        "Muğla Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı
        "Muğla Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı
        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret
        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret