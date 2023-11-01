Bodrum'da yaya geçidinde çarptığı genç kızın felç kalmasına neden olan ABD'li sürücüye 3 yıl hapis Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yıl önce genç kıza yaya geçidinde otomobille çarparak felç kalmasına neden olan ABD'li sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yıl önce genç kıza yaya geçidinde otomobille çarparak felç kalmasına neden olan ABD'li sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 9. duruşmasına adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan ABD'li mühendis sanık R.P.T, müşteki Ezgi Aydındağ ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, olayı kasıtlı yapmadığını ve kaza sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade etti.

Müşteki avukatları ise sanığın adli kontrolle değil tutuklu yargılanmasını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı, "taksirle yaralama" suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. R.P.T'nin cezasında indirim uygulamayan heyet, karar kesinleşene kadar sanığın yurt dışına çıkışını yasakladı.

-Olay

Ezgi Aydındağ'a (20) 1 Eylül 2021'de işe giderken, skorsky helikopterlerinin üretiminde çalıştığı öğrenilen ABD vatandaşı mühendis R.P.T'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Otomobilin Aydındağ'a yaya geçidinde çarptığı güvenlik kamarasına yansımıştı. Kazada ağır yaralanan genç kız uzun süren tedavisine rağmen felç kalmıştı.

Gözaltına alına sürücü, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.