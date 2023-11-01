Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yaya geçidinde çarptığı genç kızın felç kalmasına neden olan ABD'li sürücüye 3 yıl hapis

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yıl önce genç kıza yaya geçidinde otomobille çarparak felç kalmasına neden olan ABD'li sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yaya geçidinde çarptığı genç kızın felç kalmasına neden olan ABD'li sürücüye 3 yıl hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 yıl önce genç kıza yaya geçidinde otomobille çarparak felç kalmasına neden olan ABD'li sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

        Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 9. duruşmasına adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan ABD'li mühendis sanık R.P.T, müşteki Ezgi Aydındağ ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık, olayı kasıtlı yapmadığını ve kaza sebebiyle çok üzgün olduğunu ifade etti.

        Müşteki avukatları ise sanığın adli kontrolle değil tutuklu yargılanmasını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığı, "taksirle yaralama" suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. R.P.T'nin cezasında indirim uygulamayan heyet, karar kesinleşene kadar sanığın yurt dışına çıkışını yasakladı.

        -Olay

        Ezgi Aydındağ'a (20) 1 Eylül 2021'de işe giderken, skorsky helikopterlerinin üretiminde çalıştığı öğrenilen ABD vatandaşı mühendis R.P.T'nin kullandığı otomobil çarpmıştı. Otomobilin Aydındağ'a yaya geçidinde çarptığı güvenlik kamarasına yansımıştı. Kazada ağır yaralanan genç kız uzun süren tedavisine rağmen felç kalmıştı.

        Gözaltına alına sürücü, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için önemli uyarı!
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Dalaman'da "Atık Getirme Merkezi" faaliyete geçti
        Dalaman'da "Atık Getirme Merkezi" faaliyete geçti
        Yolcu gemisi "MSC Musica" rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
        Yolcu gemisi "MSC Musica" rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
        Ezgi'nin felç kaldığı kazada ABD'li sürücüye 3 yıl hapis cezası
        Ezgi'nin felç kaldığı kazada ABD'li sürücüye 3 yıl hapis cezası
        Muğlaspor´a tecrübeli isim
        Muğlaspor´a tecrübeli isim
        Muğla İl Hakem Kurulu Başkanlığına Ali Zağlı atandı
        Muğla İl Hakem Kurulu Başkanlığına Ali Zağlı atandı
        Datça'da "Afetsiz Yüzyıllara" deprem tatbikatı yapıldı
        Datça'da "Afetsiz Yüzyıllara" deprem tatbikatı yapıldı