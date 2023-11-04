Muğla'da orman yangını başladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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