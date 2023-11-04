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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:15
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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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