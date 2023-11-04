GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak havadan, 17 arazöz, su tankeri ve söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.