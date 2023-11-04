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        Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalandı, bazıları su aldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalanırken bazı tekneler su aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 04.11.2023 - 18:55
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        Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalandı, bazıları su aldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalanırken bazı tekneler su aldı.

        İlçede fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Fırtına nedeniyle bazı amatör balıkçı tekneleri su aldı. Torba ve Ortakent mahallelerinde ahşap, yelkenli ve bir motor yat kayalıklara sürüklendi.

        Motor yat ve yelkenli tekne dalgalarla birlikte kayalıklara çarparak parçalandı. Teknelerin parçaları, sahile dağıldı.

        Yarımadanın farklı noktalarında balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için çaba sarf etti.

        Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedip gece yerini yağışa bırakması bekleniyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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