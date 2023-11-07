Ortaca'da din görevlilerine organ bağışı semineri verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde din görevlilerine yönelik organ bağışı semineri gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde Ortaca Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" kapsamında seminer düzenlendi. Seminerde din görevlileri, organ bağışı konusunda bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Bilbay, yaptığı konuşmada, 30 bin civarında organ nakli bekleyen kişinin olduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 8 bin hastanın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bilbay, "Organ nakli konusunda başarılı çalışmalara imza atmamıza rağmen, organ bağışında aynı başarıyı yakalayamıyoruz. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

İlçe Müftülüğü Vaizi Fatma Zehra Uluer ise "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da 'Organ bağışı, organ ve doku naklinin dinimizce de sakıncası yoktur. İnsan hayatını kurtarmak caizdir' şeklinde açıklaması vardır. Organ bağışı candan cana sadakadır. Vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminere, Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı da katıldı.