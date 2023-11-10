Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Muğla'nın ilçelerinde vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Asker Yüksektepe, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, daire amirleri, gaziler, çeşitli STK ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Daha sonra İstiklal Marşı okundu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Trafikte seyreden sürücüler de saat 09.05'te araçlarını durdurup saygı duruşuna geçti.

Anma etkinlikleri daha sonra Marmara Koleji'nin Konferans salonunda devam etti.

- Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, anıta çelenk sundu.

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu. Denizden yatlar ve tekneler de sirenlerini çalarak eşlik etti.

Çelenk sunma töreninin ardından Armutalan Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenci korosu ve Atatürk Destanı Oratoryosu sunumu yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

- Fethiye

Fethiye Beşkaza Meydanı'nda anma töreni yapıldı. Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yakılan meşale ile birlikte saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Özer Olgun Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenci korosu ve Atatürk Destanı Oratoryosu sunumu yapıldı.

-Ortaca

Ortaca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Kenan Aktaş, Garnizon Komutanı Deniz Albay Emre İnal, Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Protokol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarında katıldığı törende İstiklal marşının okunmasının ardından iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikler, Ortaca Ortaokulu salonunda yapılan anma programıyla tamamlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

- Dalaman

Dalaman Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'nın çevresine belediye tarafından begonvillerle süsleme yapıldı. Protokol üyeleri anıta çelenk bıraktı.

Dalaman'daki 10 Kasım Atatürk Anma Günü törenine Kaymakam Mesut Yakuta, Hava Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Meydanda düzenlenen törende saat 09.05'te zaman durdu. Vatandaş, öğrenci ve törene katılanlar Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, sirenler çaldı. Sirenlere araçlar kornalarını çalarak eşlik etti.