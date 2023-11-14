Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

- Lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı

Diğer taraftan, Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmenin lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.