Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

        - Lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı

        Diğer taraftan, Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmenin lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

        Durdurulan lastik botta 40 yabancı uyruklu yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Muğla'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Muğla'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen iki yapı yıkıldı
        Bodrum'da kaçak olduğu belirlenen iki yapı yıkıldı
        Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti, sahilde de kirlilik oluştu
        Bodrum'da yağış sonrası denizin rengi değişti, sahilde de kirlilik oluştu
        Bodrum'da sağanak sonrası sahillerde kirlilik
        Bodrum'da sağanak sonrası sahillerde kirlilik
        "Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlan...
        "Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlan...