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        Muğla'nın bisiklet turizmi pazarındaki payının artması için tanıtım atağı

        OSMAN URAS - Avrupa'da yaygınlaşan bisiklet turizminin Muğla'da da gelişmesi için altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:27
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        Muğla'nın bisiklet turizmi pazarındaki payının artması için tanıtım atağı
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        OSMAN URAS - Avrupa'da yaygınlaşan bisiklet turizminin Muğla'da da gelişmesi için altyapı çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verildi.

        Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelere sahip Muğla, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri kadar sakin koylara çıkan rotaları ile yerli ve yabancı turistlere turizm olanakları sunuyor.

        Bu kapsamda turizm çeşitliliğinin arttığı kentte, bisikleti ile doğada veya özel oluşturulmuş parkurlarda sürüş yapmaktan keyif alanlar için altyapı çalışmalarına da ağırlık verildi.

        Turizm acentelerinin de bu pazara odaklanmaya başlamasıyla Muğla'daki binlerce yıllık antik kentleri, eşsiz doğal manzaraları, uzayıp giden sahil şeritlerini pedal çevirerek gezmek isteyenlerin sayısı da arttı.

        - Rota, yabancı turizm acentelerine tanıtıldı

        Farklı ülkelerden bisiklet turizmi profesyoneli acentelerle çalışan Almanya merkezli Island Hopping yetkilileri, Bodrum-Fethiye arasındaki "Likya Sahil Turu"nu tanıttı.

        Destinasyonları gezen Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Hollanda, Hırvatistan, ABD, Avustralya ve Brezilya'dan acente yetkilileri Muğla'ya hayran kaldı.

        Firmanın Türkiye'de işbirliği yaptığı Cycle Turkey'in ev sahipliğinde Bodrum'un Yalı Mahallesi'nden başlayıp yine Bodrum'da sona eren bir haftalık turda, gündüz bisiklet süren misafirler geceyi teknelerde geçirdi.

        Her günün sonunda farklı bir koydan tekneye binen ve sabahları farklı bir koydan karaya çıkan katılımcılar, kasımda denizde su sporları yapıp yüzmenin keyfini yaşadı. Ayrıca yöresel yiyecekleri tattı, kaplıca ve çamur banyosuna da girdi.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti ile Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde özel konumuyla bilinen Knidos Antik Kenti de ziyaret edildi.

        Etkinliğe ev sahipliği yapan firmanın sahibi Ali Sonay, AA muhabirine, Türkiye'de bisiklet turizminin gelişmesiyle acentelerin müşterilerini Türkiye'ye yönlendirmek istediklerini söyledi.

        22 yıldır yurt içi ve yurt dışında bisiklet turları düzenlediklerini ifade eden Sonay, yabancı acentelerin Türkiye'nin bisiklet turizmine elverişliliğini önce kendilerinin gelip gördüğünü belirtti.

        - "Tanıtımda başarıya ulaştığımıza inanıyorum"

        Bisikletle 220 kilometrelik parkurla Likya bölgesinin tanıtımını yaptıklarını ve gelenlerin oldukça memnun kaldığını aktaran Sonay, şöyle konuştu:

        "Tanıtımlar vasıtasıyla her geçen yıl biraz daha potansiyelimiz artıyor. Misafir talebi oluşmaya başladı. Hatta bu yıl 2024-2025 için çok yoğun talep almaya başladık. Bisiklet turizmiyle ilgili çalışmalarımız, rotalarımız ve teknelerimizin yanında otellerimizi ve kamp alanlarını da tanıtmaya başladık. Amacımız dünya çapında gelişen bu turizm faaliyetini Türkiye'de yaygın hale getirmek. Tanıtımda başarıya ulaştığımıza inanıyorum. Bisiklet turizmiyle sezon da uzadı. Turizm sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Turizm bisiklet turlarıyla kırsal kesimlere yayılarak o bölgenin ekonomisine de katkı sağlıyor."

        Island Hopping'in kurucusu Klaus Schenk de gezdikleri bölgenin bisiklet turizmi için oldukça elverişli olduğunu kaydetti.

        Acente yetkililerinin gördüklerinden çok etkilendiğini anlatan Schenk, şunları söyledi:

        "Tekne ve bisikletle bir yeri gezmek oldukça cazip. Her gün farklı bir yeri gördük. Türkiye'deki tekneler gayet güzel. Personel işin bilincinde. Daha fazla misafir gelmesi için gereken altyapının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bisiklet turizmi Türkiye'ye katkı sağlayacaktır. Bisiklet turizmi sezon başlangıcını ve sezon sonlarını uzatan bir turizm faaliyeti. Gelecek misafir kitlesi yaz sezonunda gelenlerden daha fazla para harcayabilir."

        Avustralya'dan gelen Carissa Difabio da bisikletle gezdiği yerlerin kendine özgü kültüre ve renklere sahip olduğunu, ziyaret ettiği yerleri ve yolculuk boyunca yemekleri çok beğendiğini dile getirdi.

        ABD'den gelen Jim Johnson da memnuniyetini vurgulayarak Türkiye'de gördüğü yerleri sadece müşterilere değil arkadaşlarına da tavsiye edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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