Muğla'da eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl 5 ay hapis cezası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanık, 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhittin Sülük (62) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Havaya 2 el ateş ettim. Ardından Bayram'ı görmeden sıktım. Fark etmemiştim. Suçsuzum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyetince "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası "iyi hal" indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası verildi.

- Olay

Dere Mahallesi'nde, 11 Ekim 2022'de Muhittin Sülük, inşaatta kullandığı keresteleri izinsiz aldığı gerekçesiyle eniştesi Bayram Sülük'ü (71) av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından kaçan Sülük jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

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