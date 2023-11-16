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        Muğla'da eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl 5 ay hapis cezası

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanık, 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:32
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        Muğla'da eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanığa 25 yıl 5 ay hapis cezası
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eniştesini av tüfeğiyle öldüren sanık, 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhittin Sülük (62) ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada pişman olduğunu ifade eden sanık, "Havaya 2 el ateş ettim. Ardından Bayram'ı görmeden sıktım. Fark etmemiştim. Suçsuzum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyetince "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası "iyi hal" indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası verildi.

        - Olay

        Dere Mahallesi'nde, 11 Ekim 2022'de Muhittin Sülük, inşaatta kullandığı keresteleri izinsiz aldığı gerekçesiyle eniştesi Bayram Sülük'ü (71) av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından kaçan Sülük jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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