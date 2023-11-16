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        Muğla'da "Doğa Dede"nin bağışladığı fidanlar toprakla buluşuyor

        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan "Doğa Dede" olarak tanınan 84 yaşındaki Ali Avsever'in bağışladığı fidanlar, farklı illerde toprakla buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:42
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        Muğla'da "Doğa Dede"nin bağışladığı fidanlar toprakla buluşuyor
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan "Doğa Dede" olarak tanınan 84 yaşındaki Ali Avsever'in bağışladığı fidanlar, farklı illerde toprakla buluşturuluyor.

        Kızlan Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesinde bu zamana kadar 20 binin üzerinde fıstık çamı yetiştiren Avsever'in bağışladığı fidanlar, toprakla buluşturulmak üzere ülkenin birçok kentine ücretsiz gönderiliyor.

        Fidanlar ayrıca, "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında da birçok kentteki park ve bahçelere dikildi.

        Avsever, AA muhabirine, ömrü yettiğince yeni fidan yetiştirmek istediğini söyledi.

        Evinin bahçesinde bugüne kadar 20 binin üzerinde fidan yetiştirdiğini anlatan Avsever, "10 binin üzerinde fidanım toprakla buluştu. Fidanlarımı rahmetli eşim Makbule Aysever anısına ve ülkeme ormanlar yetiştirmek için dikiyorum. Benden sonra da bu görevi çocuklarım devam ettirecekler." dedi

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        Galeri
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