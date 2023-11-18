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        Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı

        Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:52
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        Türkiye'nin ev sahipliğindeki "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı
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        Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı" başladı.

        Tatbikata, 9 ülkeden gemi, personel ve gözlemciler katıldı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Sancaktar'da brifing verildi.

        Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Türkiye'nin de yakın zamanda yaşadığı deprem felaketini anımsatarak, tatbikatın arama kurtarma ve insani yardım taşınması eğitim ve icrasında bulunacağını bildirdi.

        Tığlı, TCG Anadolu'nun da tatbikatta aktif rol ve görev üstleneceğini kaydetti.

        Albay Osman Diler de brifingde tatbikatın tanımı, katılımcıları ve amaçları hakkında bilgi verdi.

        Doğu Akdeniz-2023 Davet Tatbikatı'nın 17-25 Kasım'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edileceğini belirten Diler, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri, sivil, kamu kuruluşları ve NATO Daimi Görev Gücü unsurları ile diğer ülkeler arasında TURMARFOR Karargahı Komutası altında görev yeteneklerini eş zamanlı değerlendirmek maksadıyla icra edildiğini kaydetti.

        NATO Tatbikat Planlama Usulleri ile uyumlu olacak şekilde planlanan tatbikatın, Deniz Harp Merkezi'nde 115 kişilik Tatbikat Komuta Merkezi tarafından sevk ve idare edileceğini aktaran Diler, şunları söyledi:

        "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) unsurları da tatbikata iştirak edecektir. Milli unsurlar olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 24 gemi, 10 helikopter, 5 İHA, 3 deniz karakol uçağı, 4 denizaltı, 1 KBRN Timi, 2 Sualtı Savunma (SAS) timi, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 3 Sualtı (SAT) timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı, 20 F-16, Sahil Güvenlik Komutanlığından sahil güvenlik botları, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı katılım sağlamaktadır."

        Albay Diler, tatbikat senaryosunu ana ve tali olayları asimetrik tehdit, KBRN, bölgesel deniz kontrolü, muharip olmayanların tahliyesi, insani yardım, doğal afet desteği, deniz haydutluğu ve denizde terör ile deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik faaliyetlerinin oluşturduğunu anlatarak, "19-21 Kasım'da temel deniz harekat nevilerine yönelik asimetrik tehdit eğitimleri, foteks, su üstü atışları, kara bombardıman atışları, su üstü savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın karşıt tedbirleri harekatı, amfibi harekatı ve arama kurtarma eğitimleri içeren harekata hazırlık eğitimleri ile fiili silah atışları gerçekleştirilecek." diye konuştu.

        Diler, harekata hazırlık eğitimlerine müteakip 21-23 Kasım tarihleri arasında da Doğu Akdeniz'de insani yardım ve doğal afet desteği senaryolarını da içeren serbest oyun safhasının icra edileceğini kaydetti.

        Brifinge, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, tatbikata katılan ülkelerin gözlemcileri, gemi komutanları ve askeri personel katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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