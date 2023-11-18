Muğla'da kaçak kazıların önlenmesi için toplumsal bilinç oluşturma etkinliği düzenlendi Muğla'nın Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nde kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturma amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nde kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede toplumsal bilinç oluşturma amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Geçmişte kaçak kazılar nedeniyle en büyük tahribatlardan birinin görüldüğü belirtilen Okkataş mevkisindeki Thera Antik Kenti'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sanat Tarihi Arkeoloji Bölümü birinci sınıf öğrencileri, çevre antik kentlerde kazı çalışmalarına katılan personel ve kolluk kuvvetleri bir araya geldi.

Etkinlikte, Türkiye'nin kültür varlıklarının korunmasında kaçak kazı ve define avcılığı ile topyekûn mücadele edilmesi için halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Özer, AA muhabirine, antik kentlerin kaçak kazı ile çok fazla talan edildiğini söyledi.

Bir arkeolojik alanda araştırma başlatılmasının kültürel varlıkların korunması ve geleceğe taşınması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özer, "Bizim bugüne kadarki tecrübelerimiz, araştırılmaya başlanan bir ören yeri veya arkeolojik alan mümkün olduğunca bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin uzağında kalıyor. Çünkü bir yerde başlayan bilimsel bir çalışma oradan kaçakçıların uzak kalmasına sebep oluyor." diye konuştu.

Özer, bilimsel çalışmanın yapıldığı arkeolojik alanları öğrenci, akademisyen ve yerel bileşenlerin daha çok sahiplendiğini kaydetti.

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran da belirlenen arkeolojik alanların dışında izin almadan define aramak ve kaçak kazı yapmanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre suç teşkil ettiğine dikkati çekti.

İldeki kaçak kazılar nedeniyle tahribat gören Thera Antik Kenti'ni farkındalık toplantısı için özellikle seçtiklerini belirten Savran tarihi eserlere ve ören yerlerine "ülke adına sahip çıkma" bilincinin oluşması gerektiğini vurguladı.

Savran, etkinlikte, kültür varlığı kaçakçılığının neden önüne geçilmesi, bu varlıklara neden sahip çıkılması gerektiği ve bu eserlerin bir bayrak teslimi şeklinde gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini anlattıklarını ifade etti.

Karia seferi sırasında Büyük İskender'e karşı duran kentler arasında sayılan, denizden 800 metre yükseklikteki Thera Antik Kenti'nde Muğla Müze Müdürlüğü koordinesinde iki yıl önce başlayan kazılar, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Ula Belediyesinin desteğiyle sürüyor.