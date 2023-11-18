Datça'da manzara izlerken uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Datça ilçesinde manzara izlediği alandan yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İskele Mahallesi Liman mevkisindeki devamı denize doğru uçurum olan boş alana 34 ELY 381 plakalı otomobilini park eden Cihan Ö. (72), aracın içinden manzara izlemek istedi.

Aniden hareket eden araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten deniz kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sürücüyü otomobilden çıkardı.

Ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, aracın devrildiği yerden çekilmesi için de çalışma başlatıldı.

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