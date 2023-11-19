Muğla'da boğanın saldırısıyla ağır yaralanan kişi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde boğa saldırısında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ovakışlacık Mahallesi'nde 4 gün önce satın aldığı boğayı kamyonete yüklemek isteyen 86 yaşındaki Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Parıldar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parıldar, yaşam mücadelesini kaybetti.

Parıldar, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Parıldar'ın eşi Bingül Parıldar'ın da 10 yıl önce ahırda hayvanlara bakım yaparken bir ineğin altında kalması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.