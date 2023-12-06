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        Sanatçı Tuncay Yurtsever 34 bin toplu iğneyle Aşık Veysel'in portresini yaptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Tuncay Yurtsever, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2023 yılının "Aşık Veysel" yılı ilan edilmesi nedeniyle, 34 bin toplu iğneyle ünlü halk ozanının tablosunu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:40
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        Sanatçı Tuncay Yurtsever 34 bin toplu iğneyle Aşık Veysel'in portresini yaptı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Tuncay Yurtsever, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2023 yılının "Aşık Veysel" yılı ilan edilmesi nedeniyle, 34 bin toplu iğneyle ünlü halk ozanının tablosunu yaptı.

        Yalıkavak Mahallesi'nde müzeyi andıran evinde yaşamını sürdüren Yurtsever, 2004'ten bu yana toplu iğneyle yaptığı resimlerle biliniyor.

        Tesadüfen başladığı sanatını yaklaşık 20 yıldır devam ettiren sanatçı, eserlerini hazırlarken binlerce iğneyi bir araya getirip nakış işler gibi tek tek strafora batırıyor.

        Daha sonra bu iğneleri tabloda yer alacak renklere boyayan sanatçı, hiç çizmeden batırma yöntemiyle eserlerini ortaya çıkarıyor.

        Bugüne kadar yüz binlerce iğne kullanarak 100'den fazla çalışmaya imza atan Yurtsever, son olarak Aşık Veysel'in ölümünün 50. yılında büyük halk ozanının tablosunu hazırladı.

        Yurtsever, çalışmalarını sürdürdüğü evinin atölyesinde AA muhabirine, Aşık Veysel'i anmak için toplu iğne çalışması yaptığını söyledi.

        Bodrum'da birkaç ay önce fotoğraf sanatçısı Cumhur Aygün ve ekibinin, 25 bin avuç topraktan Aşık Veysel'in dev portresini oluşturduğunu anlatan Yurtsever, bunun kendisine adeta ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Toplu iğneyle ifade vermenin çok zor olduğunu vurgulayan Yurtsever, "Tabloyu yaklaşık 2 ayda tamamladım. Tabloya ifade vermek için çok iyi konsantre olmak lazımdı. Ben de o havaya girebilmek için Aşık Veysel'in kasetlerini izleyip, müziğini dinledim. Hayatını zaten çok iyi biliyorum. 2023 yılı bitmeden ona yakışır bir tabloyu yapmış oldum." diye konuştu.

        Yurtsever, tabloda yaklaşık 34 bin iğne kullandığını dile getirerek şunları ifade etti:

        "Tablolarımın hiçbirini satmıyorum. Bir gün Aşık Veysel Müzesi yapılırsa oraya hediye edeceğim. Sadece müzelere hediye ediyorum. Bodrum'da Zeki Müren Müzesi'nde de tablom var. Yılda 4-5 tablo yapıyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Ben boş duramıyorum, Bodrum'da sergilere de katılıyorum. Yaptığım eserler genelde ön planda oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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