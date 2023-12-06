Bodrum'da 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali yapıldı Peksimet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali yoğun ilgi gördü.

Peksimet Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali yoğun ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinin organizasyonuyla Peksimet Çocuk Kütüphanesinde "2. Peksimet Çocuk ve Kadın Festivali" yapıldı.

Çocuk ve Kadın Festivalinde Peksimet, Akaçalan, Mumcular, Yakaköy, İslamhaneleri, Gümüşlük mahalleleri ve Bodrum merkezden çok sayıda kadın ve çocuk bir araya geldi.

Festivalde, PEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sümer açılış konuşmasını gerçekleştirirken Okuma Yazma Eğitmeni Nejla Ekicioğlu tarafından Kadın Okuma Yazma Kursunu başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bodrum'da İnsanca Yaşam Derneği’nce ortaklaşa düzenlenen "Sokak Hayvanları" adlı resim yarışmasına katılan ve başarılı olan çocuklara hediyeler dağıtılırken sanat atölyelerinde de yıl içinde üretilen çalışmalar sergilendi.

Kent Konseyi'nden Elif Aytaç'ın konuşmasının ardından çocuklar ve kadınlar, Naninani Çocuk Şarkıları Grubu’nun konseri ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Yoğun ilgi gören festival, gün boyu etkinliklerle ve sürprizlerle sürdü.