Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:Bodrumİlçe

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Süleyman Özdamar, Omar Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman, Pedro Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Musah Mohammed, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Muhammed Gönülaçar, Halil İbrahim Sevinç

Menemen FK: Bora Göymen, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Muhammed Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Özkan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)

Goller: Dk. 13 Sedat Şahintürk (Menemen FK), Dk. 45+4 Aldair (Penaltıdan), Dk. 60 Pedro Brazao (Penaltıdan) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Feyyaz Belen (Menemen FK)

Sarı kartlar: Dk. 47 Okan Dernek, Dk. 90+1 İbrahim Has (Menemen FK), Dk. 90+2 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)

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