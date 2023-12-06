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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:15
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar

        Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Süleyman Özdamar, Omar Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman, Pedro Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Musah Mohammed, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Muhammed Gönülaçar, Halil İbrahim Sevinç

        Menemen FK: Bora Göymen, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Muhammed Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Özkan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)

        Goller: Dk. 13 Sedat Şahintürk (Menemen FK), Dk. 45+4 Aldair (Penaltıdan), Dk. 60 Pedro Brazao (Penaltıdan) (Bodrum FK)

        Kırmızı kart: Dk. 58 Feyyaz Belen (Menemen FK)

        Sarı kartlar: Dk. 47 Okan Dernek, Dk. 90+1 İbrahim Has (Menemen FK), Dk. 90+2 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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