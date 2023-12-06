Muğla'da kuşların konmasını engellemek için camiye döşenen malzemeler söküldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir caminin çeşitli yerlerine güvercinlerin konmasını engellemek için döşenen uçları sivri aparatlar söküldü.

Mahalledeki vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, ilçe müftülüğüne, 200 yıllık Dalyan Merkez Camisi'ndeki aparatların sökülmesi talimatını verdi.

Camiye gelen müftülük görevlileri, avlu demirlerine, pencere kenarlarına ve minaredeki şerefe etrafına konulan uçları sivri aparatları söktü.

Kaymakam Aktaş, gazetecilere, cami çevresinde kuşların zarar görmeyeceği, vatandaşların da etkilenmeyeceği şekilde çalışma yapacaklarını söyledi.

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