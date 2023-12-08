MSKÜ, "dünyanın en çevreci üniversiteleri" arasında yer aldı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçlarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), dünya üniversiteleri arasında 280, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24'üncü sırada yer aldı.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçlarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), dünya üniversiteleri arasında 280, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24'üncü sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Verilere göre MSKÜ, 1183 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 280., Türkiye üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 98 üniversite içerisinde 24'üncü sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında MSKÜ, konumunu geçtiğimiz yıldan bu yana 323’ten 280’e yükseltti.

MSKÜ, sıralamaya katıldığı 2020 yılından bu yana 128 basamak birden yükseldi.