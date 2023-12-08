Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        MSKÜ, "dünyanın en çevreci üniversiteleri" arasında yer aldı

        UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçlarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), dünya üniversiteleri arasında 280, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24'üncü sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSKÜ, "dünyanın en çevreci üniversiteleri" arasında yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçlarında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), dünya üniversiteleri arasında 280, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24'üncü sırada yer aldı.

        Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı.

        Verilere göre MSKÜ, 1183 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 280., Türkiye üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 98 üniversite içerisinde 24'üncü sırada yer aldı.

        Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında MSKÜ, konumunu geçtiğimiz yıldan bu yana 323’ten 280’e yükseltti.

        MSKÜ, sıralamaya katıldığı 2020 yılından bu yana 128 basamak birden yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da üreticilere 7 bin fidan dağıtıldı
        Muğla'da üreticilere 7 bin fidan dağıtıldı
        Bodrum FK seri istiyor
        Bodrum FK seri istiyor
        Muğla'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
        Taksideki uyuşturucuyu 'Naz' buldu; 4 tutuklama 
        Taksideki uyuşturucuyu 'Naz' buldu; 4 tutuklama 
        Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor maçına odaklandı
        Çağdaş Bodrumspor, Reeder Samsunspor maçına odaklandı