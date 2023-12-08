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        Muğla Valisi Akbıyık, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayımladı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:52
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        Muğla Valisi Akbıyık, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı yayımladı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akbıyık, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmesi ile insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla, 10 Aralık tarihinin "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını bildirdi.

        İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin tüm insanların hiçbir ayırım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan ettiğini belirten Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "75 yıl önce daha adil, daha özgür ve insan odaklı bir dünya ideali ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan etmektedir. Bizler tarihi boyunca dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa karşı çıkmış bir milletiz. Nitekim ülkemizin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması köklü devlet geleneğimizin temel ilkelerindendir. İnsan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için devletimizin hayata geçirdiği uygulamalarla birlikte tüm kişi ve kuruluşların bu konuda üzerine düşeni yerine getirmesi, insan haklarına saygılı ve duyarlı sağlam bir toplum yapısının oluşması açısından büyük önem arz etmektedir."

        Akbıyık, 10 Aralık'ın insan haklarına saygı temelinde, hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların ve şiddetin olmadığı bir dünyada barış ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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