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        Vali Akbıyık: Valiliğin inşaat serbestisi konusunda herhangi bir kararı bulunmamaktadır

        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat kısıtlamasıyla turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşlar ve şehri ziyaret eden misafirlerin huzurunun korumasının amaçlandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:40 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:45
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        Vali Akbıyık: Valiliğin inşaat serbestisi konusunda herhangi bir kararı bulunmamaktadır
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        MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat kısıtlamasıyla turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşlar ve şehri ziyaret eden misafirlerin huzurunun korumasının amaçlandığını söyledi. Valiliğin inşaat serbestisi konusunda herhangi bir kararı bulunmadığını belirten Vali Akbıyık, "Vatandaşlarımızdan, kötü görüntü oluşturan, rahatsızlık uyandıran konularda valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma ve emniyet birimlerimize bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle Muğla'da yaz sezonunun başladığe 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında inşaat kısıtlaması uygulanıyor. Ancak, kısıtlamaya rağmen dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da birçok firma çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu kapsamda, konuyla ilgili Bodrum Kaymakamlığı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Vali Akbıyık'ın yanı sıra, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, idari amirler ve kurum amirleri katıldı.

        İnşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşların ve şehri ziyaret eden misafirlerin huzurunu koruma amacı taşıdığını belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bu uygulama ile Muğla'nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu kısıtlama kararının uygulanmasında sürecin daha etkili ve verimli yürütülmesi adına ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmektedir" dedi.

        Valiliğe, bu konuda gelen ihbar ve şikayetlerin hassasiyetle değerlendirilip, inşaat kısıtlamasına uymayanlara yönelik gerekli işlemlerin yapıldığına dikkati çeken Vali Akbıyık, "Ayrıca inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. İnşaat serbestisi hakkında valiliğimizin herhangi bir kararı bulunmamakta olup, vatandaşlarımızdan, kötü görüntü oluşturan, rahatsızlık uyandıran konularda valiliğimize, kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize, jandarma ve emniyet birimlerimize bilgi verilmesini rica ediyoruz. İlimizin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, bu süreçte vatandaşlarımızın ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaşam kalitesini arttrmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

        Vali Akbıyık, söz konusu uygulamalarla ilgili olarak basın ve sosyal medyada yer alan haberlerde zaman zaman yanlış değerlendirmelerin yer aldığına dikkati çekip, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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