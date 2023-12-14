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        Muğla'da kıraathanedeki kavgaları sosyal medyada gündem olan kişiler aynı yerde barıştı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, kıraathanede oyun oynarken kavga ettikleri anlara ilişkin görüntülerle sosyal medyada gündem olan iki kişi, aynı yerde helalleşerek barıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:45 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:45
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        Muğla'da kıraathanedeki kavgaları sosyal medyada gündem olan kişiler aynı yerde barıştı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, kıraathanede oyun oynarken kavga ettikleri anlara ilişkin görüntülerle sosyal medyada gündem olan iki kişi, aynı yerde helalleşerek barıştı.

        Kavga görüntülerinin ardından, AK Parti Milas belediye başkan aday adaylığı için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden istifa eden Barış Saylak, birbirlerinden şikayetçi olan Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi'nin barışması için devreye girdi.

        Çoban ile Tüfekçi, kavga ettikleri kıraathanedeki masada bir araya geldi.

        Saylak'ın ricasıyla helalleşen iki kişi, birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

        Çoban ve Tüfekçi'nin oyun oynarken kavga ettikleri anlar, farklı sosyal medya mecralarında birçok kullanıcı tarafından paylaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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