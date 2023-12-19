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        Muğla kazılarının önemli ismi Prof. Dr. Adnan Diler hayatını kaybetti

        Muğla'da uzun yıllar birçok arkeolojik kazıya başkanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden emekli 67 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Diler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:54
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        Muğla kazılarının önemli ismi Prof. Dr. Adnan Diler hayatını kaybetti
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        Muğla'da uzun yıllar birçok arkeolojik kazıya başkanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden emekli 67 yaşındaki Prof. Dr. Adnan Diler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Diler'i kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Türk arkeolojisine çok büyük katkıları olan Diler'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İstanbul Tarabya Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Bodrum'daki Pedasa Antik Kenti ile Ula ilçesi Sedir Adası'nda bulunan Kedrai Antik Kenti ve Menteşe ilçesindeki Mabolla Antik Kenti'ne kazı başkanlığı yapan Diler, kazı çalışmalarının yanı sıra yayınları ile de Türk arkeolojisine katkılar sunmuştu.

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