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        Muğla'da otobüs şoförü ile muavini yaralayan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde tartıştığı otobüs şoförü ile muavini yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:46
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        Muğla'da otobüs şoförü ile muavini yaralayan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde tartıştığı otobüs şoförü ile muavini yaralayan kişi tutuklandı.

        Gökova Mahallesi'nde bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü Sabahattin Burçgün, muavin Ogulcan Berkay Öztürk ile otobüste yolcu olarak bulunan A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında düşerek kafasını çarpan Burçgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Burçgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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