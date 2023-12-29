Muğla'da otobüs şoförü ile muavini yaralayan zanlı tutuklandı Muğla'nın Ula ilçesinde tartıştığı otobüs şoförü ile muavini yaralayan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde tartıştığı otobüs şoförü ile muavini yaralayan kişi tutuklandı.

Gökova Mahallesi'nde bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü Sabahattin Burçgün, muavin Ogulcan Berkay Öztürk ile otobüste yolcu olarak bulunan A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında düşerek kafasını çarpan Burçgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Burçgün'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.