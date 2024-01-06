Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" açıklandı

        Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 06.01.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Gazeteciler Cemiyeti "Medya Başarı Ödülleri" açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Medya Başarı Ödülleri'nde Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        "Bravo Kasımpaşa!"
        "Bravo Kasımpaşa!"
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        "Bıraktığı yerden!.."
        "Bıraktığı yerden!.."
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Furkan Apaydın'ı transfer etti
        Bodrum FK, Furkan Apaydın'ı transfer etti
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Muğla'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bodrum'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Bodrum'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Çağdaş Bodrumspor devreyi seriyle kapatmak istiyor
        Çağdaş Bodrumspor devreyi seriyle kapatmak istiyor
        Antarktika'ya gittikleri teknede yaşayan Atasoy çiftinin oğulları da okula...
        Antarktika'ya gittikleri teknede yaşayan Atasoy çiftinin oğulları da okula...
        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin Meslek Ödülleri açıklandı
        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin Meslek Ödülleri açıklandı