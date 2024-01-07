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        Datça açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:24
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        Datça açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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