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        Ukrayna'dan gelen öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor

        Muğla Valiliği koordinesinde Ukrayna'dan gelen 40 öğrenci, bir hafta kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:02
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        Ukrayna'dan gelen öğrenciler Muğla'da misafir ediliyor
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        Muğla Valiliği koordinesinde Ukrayna'dan gelen 40 öğrenci, bir hafta kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

        Muğla'nın kardeş şehirlerinden Ukrayna’'ın Sumi şehrinden Kiev Büyükelçiliği koordinasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle gelen öğrenci ve yakınları Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Bölgedeki son durum ve savaşın çocuklar üzerine etkileri hakkında bilgi alan Akbıyık, gençlerin "Yeryüzü Cenneti" olarak bilinen Muğla'daki kültür ve doğa etkinlikleriyle unutulmaz bir deneyim yaşayacağını söyledi.

        Akbıyık, ziyarette Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi temennisinde bulundu.

        Kente gelen öğrenciler program kapsamında Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde tekne turuna çıkarak Gökova Körfezi'nin güzelliklerini tanıyacak. Daha sonra Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ve Lagina antik kentlerini gezecek öğrenciler, perşembe günü Milas Beçin Kalesi ve ören yerleri ile halı müzesini ziyaret edecek.

        Cuma ve cumartesi gününü Bodrum'da geçirecek öğrenciler, pazar ve pazartesi günü ise Ortaca ve Fethiye'de antik kentler, ören yerleri ve Babadağ teleferik tesislerini gezdikten sonra Muğla'dan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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