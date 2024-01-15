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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın Muğlaspor'u ziyaret etti

        Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:27
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın Muğlaspor'u ziyaret etti
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        Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarına başlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Muğlaspor Kulübünü ziyaret ederek, yöneticilerle bir araya geldi.

        Menteşe İlçesi Akyol Mahallesi'ndeki tesislere, beraberinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililerle gelen Ayaydın'ı, kulüp başkanı Menaf Kıyanç ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

        Ayaydın'a, Kıyanç tarafından üzerinde ismi yazılan '48' numaralı Muğlaspor forması hediye etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıyanç, Muğlaspor Kulüp yönetimini devraldıklarında 10 milyon lira olan borcu, 3 milyon liraya kadar düşürdüklerini ve takımın bu dönem çok iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

        Yönetimde görev yapan ekiple aile olduklarını vurgulayan Kıyanç, bu sezon takımı şampiyon yapmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Ayaydın ise kentte bugün bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu anlamda Muğla'nın en önemli değerlerinden, şehrin ismini de taşıyan kulübü özellikle ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

        Beşiktaş Kulübünde yöneticilik ve divan kurulu üyeliği yaptığını da hatırlatan Ayaydın, Muğla'nın takımına sahip çıkmak için de ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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