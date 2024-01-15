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        Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler çalışma yaptı

        Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belediye ekipleri kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:23
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        Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler çalışma yaptı
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        Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belediye ekipleri kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Menteşe Yılanlı mevkisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölgede ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kavaklıdere ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle solüsyon kullanıldı.

        Öte yandan, Muğla'nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için teyakkuzda beklerken, buzlanma oluşan alanlara da anında müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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