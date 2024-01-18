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        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde sahte içki ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:11
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        Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde sahte içki ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretimi ve gümrük kaçağı ürün satışını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, satışa hazır 7 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan ürün ve malzeme, 65 karton boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 bin 280 dolu makaron, 17 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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