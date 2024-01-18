Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde sahte içki ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde sahte içki ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretimi ve gümrük kaçağı ürün satışını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, satışa hazır 7 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan ürün ve malzeme, 65 karton boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 bin 280 dolu makaron, 17 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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