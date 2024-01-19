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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:17
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        Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 28 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında yelkenli bir teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

        Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtardı.

        Ayrıca, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi tarafından İtalya rotası üzerinde durdurularak 28 düzensiz göçmen, 2 göçmen kaçakçısı ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Marmaris açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik botu ile tıbbi tahliyesi yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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